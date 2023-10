Volleyball-Regionalliga TV Lebach spielt gegen den Letzten und den Zweiten

Lebach · Zwei Spiele mit ganz unterschiedlicher Ausgangslage warten an diesem Wochenende auf die Regionalliga-Volleyballerinnen des TV Lebach: Im Heimspiel am Samstag um 19.30 Uhr gegen das Nachwuchs-Team des DVV-Stützpunktes Südwest ist der TV klarer Favorit, im Auswärtsspiel einen Tag danach um 16 Uhr bei der SG Mittelrheinvolleys dagegen – zumindest auf dem Papier – in der Außenseiterrolle.

20.10.2023, 17:38 Uhr

Foto: Oliver Altmaier

Von Philipp Semmler