Volleyball-Regionalliga Luna setzt in Lebach eine Familientradition fort

Das erste Halbjahr an der Schule ist so gut wie vorbei. „Ich habe gerade heute meine letzte Arbeit für dieses Jahr geschrieben, jetzt wird es etwas entspannter“, verriet Luna Weber am Mittwoch. Die 18-Jährige, die für Volleyball-Regionalligist TV Lebach als Zuspielerin aufs Feld geht, will im kommenden Frühjahr an der Dr.-Walter-Bruch-Schule in St. Wendel Abitur machen.