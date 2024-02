Volleyball-Regionalliga Letzte Titelchance für den TV Lebach?

Hat der TV Lebach den Frust nach der überraschenden 1:3-Derby-Niederlage bei der VSG Saarlouis verdaut, und kann er seine vielleicht letzte Chance im Titelrennen der Volleyball-Regionalliga wahren? Das Team von Trainerin Karina Leuck empfängt an diesem Sonntag um 15 Uhr zu seinem letzten Saison-Heimspiel die TGM Mainz-Gonsenheim (Sechster). Die Gastgeberinnen gehen als Tabellen-Zweiter in die Partie. Durch die Pleite bei der VSG musste Lebach die Spitzenposition voirge Woche an die SG Volleys Marburg-Biedenkopf abgeben. Die Hessinnen haben nun zwei Spieltage vor Schluss drei Punkte mehr als Lebach. Am Sonntag um 16 Uhr empfangen sie den Tabellenfünften TSVgg Stadecken-Elsheim.