Blaulicht : Versuchter Diebstahl aus Auto

Steinbach Die Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten Diebstahl aus einem Auto in Lebach-Steinbach.

Zu einem versuchten Diebstahl aus einem Auto kam es am Montag, 18. Oktober. Wie die Polizei mitteilte, wurde zwischen 5 und 8 Uhr auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Steinbach, Im Waldwinkel, an einem Mercedes C 200 die Heckscheibe von einem bislang unbekannten Täter eingeschlagen. Zu einem Diebstahl kam es nicht.