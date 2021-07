Unbekannter fährt gegen Toyota Yaris und haut ab : Wer hat auf dem Kaufland-Parkplatz was beobachtet?

Wer hat auf dem Kaufland-Parkplatz was beobachtet?

ARCHIV - 12.06.2017, Bayern, Günzburg. Auf einem Polizeifahrzeug warnt auf der Autobahn A8 eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Am 05.04.2018 findet ein Verkündungstermin im Prozess um Schmerzensgeld gegen den Freistaat Bayern nach einem tödlichen Unfall statt. Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Stefan Puchner

Lebach Die Polizei sucht einen bisher unbekannten Autofahrer, der auf dem Kaufland-Parkplatz einen Toyota Yaris beschädigt hat.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte nach Angaben der Polizei am Freitag, 2. Juli, in der Zeit von 10 Uhr bis 10.30 Uhr mit einem auf dem Kaufland-Parkplatz abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Bei dem Fahrzeug der Geschädigten handelte es sich um einen Toyota Yaris. Dieser wurde an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt.