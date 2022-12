Polizei : Verkehrsunfallflucht in Saarwellingen

Die Polizei Lebach sucht Zeugen und Hinweise zu einer Unfallflucht (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Saarwellingen Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Saarwellinger Bartholomäusstraße einen geparkten Wagen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, war Unfallverursacher aus Schwarzenholz kommend in Fahrtrichtung Schwalbach unterwegs, hierbei touchierte er das Auto, das in Höhe der Bartholomäus-Apotheke geparkt war, und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.