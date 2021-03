Aschbach Samstagmorgen in Aschbach: Ein türkisfarbener Ford beschädigt einen Peugeot. Morgens um neun Uhr. Wer hat das beobachtet?

Am Samstag Morgen, 6. März, ereignete sich gegen 9 Uhr ein Verkehrsunfall in der Koblenzer Straße in Aschbach. Ein auffallend türkisfarbener Ford streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot und beschädigte hierbei dessen linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.