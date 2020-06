Lebach Am Sonntag, 21. Juni, kam es nach Polizei-Angaben zwischen Lebach und Knorscheid zu einer Unfallflucht. Die Polizei ermittelt.

Auf der B269 von Lebach in Richtung Knorscheid hat sich am Sonntag, 21. Juni, eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Das teilt die Polizei mit. Demnach ist um 15.10 Uhr ein noch unbekannter Fahrer mit einem silberfarbenen Auto (möglicherweise einem Audi A4) von Körprich in Richtung Knorscheid gefahren.