Verkehrsunfall: Drei Autos wurden demoliert

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Freitag gegen 15.55 Uhr bei Aschbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 53-jährige Autofahrerin auf der B 269 aus Aschbach kommend in Richtung Lebach unterwegs. Sie wollte nach links in eine Hauseinfahrt abbiegen und musste anhalten. Ein 41-Jähriger fuhr wegen nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit auf den Wagen der Frau auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit dem Pkw eines 64-Jährigen, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Alle drei Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Alle Unfallbeteiligten kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus.