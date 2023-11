Am bundesweiten Vorlesetag Vorlesen einmal andersrum

Kurz vor dem bundesweiten Vorlesetag am 17. November organisierte Schulleiter Sven Görgen in der Louis-Braille-Schule für sehbehinderte Kinder einen ganz speziellen Vorlesetag für die Schüler und Schülerinnen der Förderschule in Lebach. Denn an diesem Tag lasen nicht die Kinder vor, sondern Lesepaten, die in freundschaftlicher Beziehung zur Schule stehen oder diese als Sponsoren unterstützen.