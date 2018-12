Mit seinem silberfarbenen Mercedes fuhr am Mittwochabend ein etwa 50-jähriger in einer Fahrzeugschlange die L 333 zwischen Limbach und Gresaubach. Trotz Gegenverkehrs scherte er aus und setzte zum Überholen an. Dabei streifte das überholende Fahrzeug sowohl einen entgegenkommenden Wagen als auch den überholten Omnibus. Anschließend setzte der Mann zunächst seine Fahrt fort. Den unfallbeschädigten Mercedes ließ er kurz vor dem Ortseingang Gresaubach stehen und flüchtet zu Fuß. Die Polizei, die Zeugen des Geschehens sucht, hat, wie sie berichtet, folgende Beschreibung von dem waghalsigen Fahrer und Unfallflüchtigen: männlich, 50 - 55 Jahre, Brillenträger, groß und kräftig, dunkle Jacke und helle Hose, lichtes Haar, Ansatz einer Glatze.

Hinweise erbeten an die Polizei Lebach unter Telefon (0 68 81) 50 50.