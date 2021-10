Polizei sucht Zeugen der Tat : Unbekannter schlägt Mann am Lebacher Bahnhof zu Boden

Lebach Die Polizeiinspektion Lebach sucht Zeugen einer Schlägerei am Lebacher Bahnhof. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich ein Mann und eine bislang unbekannte männliche Person am Freitag gegen 23 Uhr am Bahnhof auf.

Hier ist es aus nicht näher bekannten Gründen zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Beteiligten gekommen. Daraufhin schlug der Unbekannte dem anderen unvermittelt ins Gesicht. Dieser geht zu Boden und schlägt mit dem linken Schienbein auf. Durch den Schlag und Sturz verletzt er sich an der linken Oberlippe und am Schienbein. Der Täter wird vom Opfer wie folgt beschrieben: männlich, etwa 38 bis 40 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß, Halbglatze, kräftige Statur.