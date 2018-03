Unbekannte reißen mit Traktor Geldautomaten aus Sparkassen-Filiale

Spektakuläre Diebestour im Lebacher Stadtteil Aschbach: Dort haben nach Angaben des Polizeisprechers Georg Himbert Unbekannte einen Geldautomaten geklaut. Nach bisherigen Ermittlungen nutzten die Täter gegen 2.10 Uhr einen Traktor mit Schaufel, den sie kurz zuvor in Niedersaubach von einem Bauernhof gestohlen hatten. Mit der Schaufel durchbrachen sie die Scheibe der Sparkassenfiliale in der Koblenzer Straße. Nach derzeitiger Spurenlage legte die Bande möglicherweise ein Drahtseil um den Automaten und rissen ihn so aus der Verankerung. Anschließend transportierten sie ihn mit einem weißen Kastenwagen ab, wie ein Zeuge berichtet. Die Diebe flüchteten in Richtung Lebach. Danach verliert sich ihre Spur. Unklar ist zudem, wie viele Komplizen an dem Beutezug beteiligt waren. Bislang schwanken die Angaben zwischen vier und sechs Tätern. Wie viel Geld in dem Automaten steckte, ist nicht bekannt. Über die Schadenshöhe gibt es folglich auch noch keine Angaben.