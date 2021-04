Illegale Müllablagerung in Lebach : Unbekannte entsorgen Eternitplatten am Feldweg

Lebach Wer hat Hinweise zu diesem Müllfrevel?

(red) Die Polizei in Lebach bittet um Hinweise zu einer illegalen Müllablagerung in der Theelstadt. Laut Bericht der Beamten wurden fünf so genannte „Bigpacks“ (Entsorgungstaschen für Sondermüll), gefüllt mit Eternitplatten, am Rand eines Feldwirtschaftsweges parallel zur Schlesierallee in der Nähe des Geschwister-Scholl-Gymnasiums abgeladen.