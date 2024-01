Zeitplan steht Nach langen Diskussionen: Umzug der Polizeiinspektion Lebach für Herbst 2025 geplant

Lebach · Schon länger soll die Polizeiinspektion Lebach wegen baulicher Mängel von ihrem aktuellen Standort in der Innenstadt wegziehen. Jetzt gibt es einen konkreten Zeitplan für das Vorhaben. Vor dem Umzug müssen jedoch Millionen Euro in den neuen Standort fließen. Der hatte bereits in der Vergangenheit für reichlich Zündstoff gesorgt.

12.01.2024 , 16:00 Uhr

Das Rathaus-Gebäude in der Lebacher Fußgängerzone, in dem auch die Polizei untergebracht ist. Foto: Martina Kirsch/Stadt Lebach