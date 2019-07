Udo-Lindenberg-Konzert ausverkauft : Keine Panik: Zusatzshow auf der Pferderennbahn in Lebach

Udo Lindenberg hier jüngst in Hamburg auf seiner Tour 2019 wird Ende Juni 2020 zweimal in Lebach auftreten. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Lebach Die Karten waren schneller weg, als sich der Veranstalter vorstellen konnte. Jetzt gibt es eine gute Nachricht für alle Udo-Lindenberg-Fans im Saarland.

Der SR hat am Montag mitgeteilt, dass es im kommenden Jahr ein zweites Konzert mit Udo Lindenberg in Lebach geben wird. „Unglaublich! Nirgendwo waren die Karten so schnell weg wie für das Konzert in Lebach. Das Saarland schlägt alle anderen deutschen Großstädte“, staunt Roland Temme, Tourveranstalter von Udo Lindenberg. Damit hat selbst Udo Lindenberg nicht gerechnet und sich spontan entschieden „Ey, Leute, 40 Jahre SR 3 Saarlandwelle. Ein geiler Sender! Dort werden meine Lieder gespielt, und wir werden sie gemeinsam mit euch zweimal live singen. Ich habe beschlossen, ich bleibe einen Tag länger. Lasst uns eine riesige Geburtstagsparty feiern.“

Das Konzert von Udo Lindenberg am Samstag, 27. Juni 2020, auf der Pferde-Rennbahn La Motte in Lebach ist ausverkauft. Aber es wird eine zusätzliche Show am Sonntag, 28. Juni, geben. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 17. Juli, 10 Uhr, als exklusiver Vorverkauf online auf Eventim und am Freitag, 19. Juli, 10 Uhr, an allen anderen Vorverkaufsstellen.