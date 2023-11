Volleyball-Regionalliga Schmitt zieht der VSG Saarlouis im Derby den Zahn

Die Entscheidung wollte einfach nicht fallen. „Ich glaube, das war der längste Satz, den ich in meiner ganzen Karriere gespielt habe“, sagte Anita Betz, Zuspielern der Regionalliga-Volleyballerinnen des TV Lebach – und atmete tief durch. Was war passiert? Nachdem sich die Gastgeberinnen im Saar-Derby am Samstag gegen die VSG Saarlouis vor 150 Zuschauern im ersten Durchgang mit 25:19 durchgesetzt hatten, schien die Partie zu kippen. Die VSG Saarlouis lag im zweiten Satz mit 24:21 vorne – und hatte drei Satzbälle. Doch dann punktete Lea Schmitt, die beim TV Lebach zur wertvollsten Spielerin gekürt wurde, zwei Mal mit Schmetterbällen. VSG-Trainer Gilbert Pohl nahm eine Auszeit, um seine Mannschaft auf den wichtigen folgenden Ballwechsel einzustimmen. Doch auch den dritten Satzball der Gäste machte Schmitt – dieses Mal mit einem Block gegen Sophie Grohl – zunichte. Danach vergaben die Gäste noch fünf weitere Satzbälle. Der TV Lebach nutzte seinen dritten: Schmitt tippte den Ball zum 33:31 für die Gastgeberinnen hinten rechts ins gegnerische Feld.