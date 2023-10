Volleyball-Regionalliga Lebach schmettert sich an die Spitze

Lebach · Das lief wie geschmiert! Dank zweier souveräner Siege kletterten die Volleyballerinnen des TV Lebach am Wochenende an die Spitze der Regionalliga. „Das hätte ich auf keinen Fall gedacht. Zumal man an einem Doppelspieltag nie so richtig weiß, wie das zweite Spiel wird, wenn man am Tag vorher schon eins bestritten hat“, erklärte TV-Trainerin Karina Leuck strahlend.

24.10.2023, 15:31 Uhr

Maximiliane Schröck bügelte mit einer starken Aufschlagserie schnell den Fehlstart ihres Teams aus. Foto: kerosino/ker

Von Philipp Semmler

Ihre Mannschaft setzte sich zunächst am Samstag vor 30 Zuschauern zu Hause mit 3:0 gegen Schlusslicht DVV Stützpunkt Südwest durch (25:14, 25:20, 25:22). Am Sonntag siegte der TV dann vor 60 Zuschauern beim bisherigen Tabellen-Zweiten SG Mittelrheinvolleys ebenfalls mit 3:0 (28:26, 25:20, 25:22).