Volleyball-Regionalliga Laetitita hat mit Lebach hohe Ziele

Gibt es an diesem Samstag ein verspätetes Geburtstagsgeschenk für Volleyballerin Laetitia Nicolay? Die Annahme-Außenspielerin des TV Lebach feierte am Donnerstag ihren 19. Geburtstag. An diesem Samstag steht für sie und ihre Mannschafts-Kolleginnen einer der Höhepunkte der Saison an: Lebach, Tabellenzweiter der Regionalliga Südwest, empfängt um 19.30 Uhr in der Sporthalle an der Dillinger Straße in Lebach den Spitzenreiter SG Volleys Marburg-Biedenkopf.