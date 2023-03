Volleyball Starke Saison endet mit einer kleinen Enttäuschung

Dabei hatte es ein gutes Omen gegeben: Die Partie fand am 19. März statt – auf den Tag genau sechs Jahre zuvor war der TV Lebach erstmals in der Clubgeschichte Regionalliga-Meister geworden und in die 3. Liga aufgestiegen. Damals stand Philipp Betz, der in der laufenden Saison als Co-Trainer einige Übungseinheiten geleitet hat und nun sein Engagement im Regionalliga-Team beendet, als Trainer an der Seitenlinie.