Theater in Lebach Kulinarisch in den Wilden Westen — Theaterverein Landsweiler zeigt "Der fast heilige Winetwo"

Die Termine in der Lebacher Stadthalle: Freitag und Samstag, 5. und 6. Mai, sowie Freitag und Samstag, 12. und 13. Mai, jeweils um 19 Uhr. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr. Die Vorstellungen sind fast ausverkauft, Restkarten für die Vorstellung am Freitag, 12. Mai sind aber noch zu bekommen und zwar unter der Telefonnummer (01 60) 98 05 79 30 oder per E-Mail an: Theatergruppe.Landsweiler@gmail.com. Die Karten kosten 33 Euro inklusive Menü und Begrüßungscocktail.