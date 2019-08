Tribute-Band The Queen Kings spielt in Lebach : The Queen Kings in Lebacher Stadthalle

Lebach Am 5. Oktober präsentiert die Tribute-Band Songs der legendären englischen Musiker von Queen.

The Queen Kings entführt die Zuschauer am Samstag, 5. Oktober, in der Lebacher Stadthalle in die Welt von Freddie Mercury und Queen. Die Show der Tribute-Band präsentiert Songs der legendären englischen Musiker. Neben den größten Hits bringen sie auch das legendäre Set auf die Bühne, mit dem Queen einst im Londoner Wembley-Stadion die Zuschauer begeisterte. Die Band um Leadsänger Sascha Krebs tourt bereits seit vielen Jahren durch Deutschland und Europa. Musiker der Band arbeiteten bereits mit Brian May und Roger Taylor von Queen zusammen und waren auch Teil des Musicals We will rock you.