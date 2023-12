Lebach Innovative Ideen zur Berufsorientierung wurden vermittelt

„Talent Companies sind Fachräume für Berufsorientierung, die von allen Akteuren zu Berufsorientierung genutzt werden. Unser Ziel ist es, mit diesen spezifischen Räumlichkeiten neue tragfähige Brücken zwischen Schulen und Unternehmen zu bauen. Es soll möglichst vielen Jugendlichen nach dem Schulabschluss der direkte Einstieg in den Beruf ermöglicht werden“, erklärte Alexander Hübner. So erhält die Berufsorientierung eine räumliche und symbolische Verankerung durch eine nachhaltige Präsenz im Schulalltag. Als Beispiel nannte Hübner, dass man auf Berufsmessen vielleicht zwei, drei Interessenten erreiche, aber in der Schule 10 bis 20 Schulabgänger gewinnen könne. Es werde gemeinsam mit engagiertem Lehrpersonal ein abwechslungsreiches, praxisnahes und zielführendes Programm erarbeitet, wo die Berufswelt bereits in der Schule greifbar und real sei. Besonders wichtig sei, dass die Schüler sich über Ausbildungsplätze in ihrem Umfeld informiert können.

„Das starke Bildungsnetz der Strahlemann-Stiftung bringt mit der Talent Company Schule, Eltern, Unternehmen und andere Bildungspartner zusammen. Gleichzeitig gewährleisten wir mit dem jährlich stattfinden Netzwerktreffen aller Talent-Company-Schulen einen intensiven Wissensaustausch und starke Impulsgebung durch bedarfsgerechte Workshops. Wir haben deutschlandweit 62 Talent Companies, betreuen jährlich fast 30 000 Schüler und haben 336 Job Wall-Partner“, beendete der Projektleiter seine Vorstellung zurTalent Company.