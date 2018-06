später lesen Unfall SUV-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet Teilen

Die Polizei in Lebach bittet um Hinweise zu einem Unfallflüchtigen. Dieser soll am Sonntag, kurz nach 21 Uhr, einen Unfall auf der Strecke von Lebach nach Gresaubach verursacht haben. Kurz vor Rümmelbach sei er mit seinem schwarzen SUV, eventuell ein VW Tiguan, mit gelbem Kennzeichen in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geraten sein. red