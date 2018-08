Straßenarbeiten in Thalexweiler und Aschbach

Diese wird etwa vier Zentimeter abgefräst und anschließend mit einer neuen Asphaltschicht versehen. Die Arbeiten an den Bordsteinen sollen am Montag, 3. September, beginnen. Hierbei soll es für Anwohner kaum zu Beeinträchtigungen kommen. Die Fräsarbeiten sind in der Woche vom 10. bis 14. September geplant, asphaltiert wird voraussichtlich am 17. und 18. September. Während der Asphaltierungsarbeiten muss mit Behinderungen gerechnet werden. Die Anwohner werden von der ausführenden Firma Juchem Asphaltbau informiert.