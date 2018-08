Straße „Im Kaumet“ wird abgefräst und neu asphaltiert

Die Straße „Im Kaumet“ in Lebach wird neu asphaltiert. Das Bauvorhaben umfasst die Deckensanierung der Straße, die zu den Wohngebieten In der Sandkaul, Unterer/Oberer Heinzengrund und In der Weiherdell im Stadtteil Lebach führt. Bei der Sanierung wird die Fahrbahndecke rund vier Zentimeter abgefräst und anschließend eine neue Asphaltschicht aufgetragen.

Die Arbeiten sollen am Freitag, 31. August, sowie am Montag, 3. September, ausgeführt werden. In dieser Zeit wird es zu Beeinträchtigungen kommen. Die Anwohner werden detailliert von der ausführenden Firma informiert, teilt die Stadt Lebach mit.