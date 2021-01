Corona-Pandemie : Start für die Anmeldung beim Impfzentrum Lebach

Lebach Ab sofort können sich Pflegekräfte und Menschen über 80 Jahren auf die Impfliste des Impfzentrums Lebach setzen lassen. Das teilte die Stadt Lebach mit.

Das Impfzentrum der Bundeswehr entsteht aktuell in der Graf-Haeseler-Kaserne in der Dillinger-Straße (wir berichteten). Wann es hier mit den Impfungen losgeht, ist bis noch nicht bekannt. „Derzeit ist davon auszugehen, dass das Impfzentrum Lebach Anfang März in Betrieb geht“, sagte Thomas Dillschneider, Oberstleutnant und Leiter der Informationsarbeit (LdI) bei der Bundeswehr auf SZ-Nachfrage.