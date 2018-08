später lesen Staffel-Triathlon der Kommunen während der Grünen Woche in Lebach Staffeln gehen beim Triathlon an den Start FOTO: Florian Wagner FOTO: Florian Wagner Teilen

Twittern







Bereits zum vierten Mal in Folge findet am Samstag, 8. September, der 7. Saarland-Staffel-Triathlon der Kommunen in Lebach statt. Die Theelstadt hat sich als Austragungsort etabliert, weil hier mit dem Hallenbad, der Radstrecke im Lebacher Wald und dem Lauf-Rundkurs durch die City eine hervorragende Infrastruktur vorhanden ist. red