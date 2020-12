Lebach Wichtige Entscheidungen für Kinder und Eltern traf der Stadtrat Lebach einstimmig in seiner wohl letzten Sitzung vor den Weihnachtsferien.

Für die Grundschule Landsweiler liegt ein umfangreiches Sanierungskonzept vor. Die Problemfelder sind wie in Thalexweiler, dazu kommt die beengte Raumsituation von Schule und Freiwilliger Ganztagsschule. Geplant ist in Landsweiler der Anbau eines Aufzugs zum Schulhof hin. Er macht alle Geschosse und Ebenen zugänglich. Im Erdgeschoss sollen die beiden Klassenräume für Schule und FGTS genutzt werden. Momentan sind sie noch der Kindertagesstätte zugeschlagen. Im Obergeschoss bleiben die Klassenräume in ihrer jetzigen Anordnung. Die Bedingungen in den Lehrerräumen verbessern sich durch Umorganisation und Einbeziehung von Flurflächen.