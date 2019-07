Stadtrat : Brücke über Rümmelbach wird abgerissen

Lebach/Rümmelbach Der Tagesordnungspunkt bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates Lebach hieß Umverlegung der Hügelstraße im Stadtteil Niedersaubach/Rümmelbach. Dabei geht es um die schadhafte Brücke, die über den Rümmelbach führt.

Im Übrigen wird die neue Brücke nicht an der gleichen Stelle gebaut. Die neue Brücke wird um 18 Meter verlegt. Die Straßenführung muss verändert werden. „Aber die Anwohner brauchen keine Sorge zu haben, die alte Brücke bleibt so lange bestehen, bis die neue Brücke fertig ist“, verspricht der Hauptamtsleite. Danach wird aber auch die Anbindung an die L 334 deutlich besser sein, sagt Werth.