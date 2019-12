Stadtrat Lebach : Wirtschaftlichkeit statt Emotion beim Friedhof

LEBACH Lebacher Stadtrat beschließt mehrheitlich die „kleine Lösung“ für die Sanierung der Leichenhalle in Landsweiler – Einmütigkeit bei Vorbereitung auf Digitalpakt.

Während die meisten Punkte der umfangreichen Tagesordnung in der vergangenen Sitzung des Stadtrats Lebach einstimmig beschlossen wurden, gab es kontroverse Diskussionen zur Sanierung der Leichenhalle Landsweiler. An deren Ende stand eine deutliche Mehrheit von 23 zu sieben Stimmen für die sogenannte „kleine Lösung“.

Ursprünglich hatte der Rat im April dafür votiert, die große Halle zu erhalten und den Anbau abzureißen. Dies hätte jedoch Kosten in Höhe von 276 000 Euro verursacht. Demgegenüber stand nun der Vorschlag der Verwaltung, genau umgekehrt zu verfahren und damit Kosten in Höhe von lediglich 156 000 Euro zu verursachen. Die kleine Variante erfülle die Vorgaben des Friedhofskonzepts, begründete Anna Schmidt das Mehrheitsvotum der SPD-Fraktion.

Bei den Leichenhallen auf den zehn Lebacher Friedhöfen gebe es einen Sanierungsstau von 1,45 Millionen Euro, erklärte die Fraktionsvorsitzende. Dabei würden die Leichenhallen immer weniger in Anspruch genommen. Daher plädiere sie für ein „Drei-Zonen-Modell“, bei dem alle zehn Friedhöfe erhalten blieben, aber nur noch eine Leichenhalle pro Zone. Schmidt warnte davor, mit einer sehr teuren Sanierung in Landsweiler einen Präzedenzfall zu schaffen, räumte aber ein, die „hohe Emotionalität des Themas in der Bevölkerung“ unterschätzt zu haben.