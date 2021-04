Anrufe von angeblichen Vodafone-Mitarbeitern : Stadt Lebach warnt Bürger vor Betrugsmasche

Lebach Die Stadt warnt vor einer Betrugsmasche: Die Stadt habe einen Kooperationsvertrag für schnelleres Internet mit der Deutschen Glasfaser Wholesale GmbH geschlossen. „Allerdings distanziert sich die Verwaltung ausdrücklich von betrügerischen Telefonanrufen in diesem Zusammenhang“, erklärt die Stadt in einer Mitteilung an unsere Redaktion.

In einem konkreten Fall sei ein Lebacher mit seinem Namen und korrekter Adresse angesprochen worden. Der Anrufer habe sich als Vodafone-Mitarbeiter ausgegeben. Wegen des geplanten Glasfaserausbaus müsse er vorbeikommen und die Hausanschlüsse überprüfen, sagte der Betrüger am Telefon.