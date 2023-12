Sportlerehrung Viel Gold für Lebachs erfolgreichste Sportler

„Ich will Gutes bewahren und die Zukunftsfähigkeit des GSG sichern“ – Was der neue Schulleiter am Geschwister-Scholl-Gymnasium plant

Eric Planta im SZ-Interview „Ich will Gutes bewahren und die Zukunftsfähigkeit des GSG sichern“ – Was der neue Schulleiter am Geschwister-Scholl-Gymnasium plant