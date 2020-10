Digitalisierung : Fördersumme optimal ausgeschöpft

Mit solchen Tablets wird der Unterricht in Lebach digitaler. Foto: dpa/Marijan Murat

Lebach Aufgrund von Covid-19 Fällen mussten in diesem Schuljahr sowohl einzelne Klassen als auch eine komplette Schule mehrtägig in häusliche Quarantäne geschickt werden. Um den Unterrichtsausfall so gering wie möglich zu halten und die Teilhabe am Unterricht auch in Zeiten eines eingeschränkten Schulbetriebes sicherzustellen, sollten möglichst alle Schüler Zugang zu digitalen Medien haben.

Durch das „Sofortausstattungsprogramm Schule Saarland 2020“ werden vonseiten der Landesregierung zusätzliche Mittel für die Schulträger zur Verfügung gestellt. Der Stadt Lebach wurden entsprechend der Förderrichtlinien 40 500 Euro zugesprochen. Gefördert werden 90 Prozent der anerkennungsfähigen Gesamtkosten, zehn Prozent der Kosten muss die Stadt als Schulträger selbst aufbringen. Bereits in seiner August-Sitzung hat der Stadtrat den Grundsatzbeschluss zur Anschaffung möglichst vieler Tablets beschlossen, die Schülern im Pandemiefall auf Leihbasis zur Verfügung gestellt werden können.