Stadtrat Lebach : Spielplätze und Schulen beschäftigen Stadtrat

In Lebach geht es um die Zukunft der Spielplätze. Foto zeigt den Spielplatz Kunstrasenplatz Wellesweiler/Neunkirchen. Foto: C. Kiefer. Foto: C. Kiefer

LEBACH Der Vorschlag von Bürgermeister Brill „lieber weniger, dafür gut ausgebaute Spielplätze“ stieß bei den Fraktionen auf Widerspruch.

„Wir wollen nicht an anderer Stelle streichen“, betonte auch die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion, Silke Noß-Schedler. Sie beantragte, jährlich 40 000 Euro zusätzlich für die Spielplätze im Haushalt bereitzustellen. Dem folgten CDU und FDP mit 15 zu 13 Stimmen, der SPD-Antrag dagegen wurde vom Rat mit 13 zu 15 Stimmen abgelehnt. Alle Fraktionen waren sich jedoch einig, mit den zusätzlichen Mitteln, alle Spielplätze in den Stadtteilen zu erhalten und erteilten dem „Leuchtturm-Konzept“ an weniger Standorten damit eine klare Absage.

Zu Beginn der Sitzung stellte Heinrich Wilhelm Alff vom Architektur-Büro Alff-Holletzek eine Machbarkeitsstudie für die Bildungsstandorte Lebach und Landsweiler vor. Im Kern zeigt die Studie, dass an der Lebacher Grundschule St. Michael wie auch an der Grundschule St. Barbara in Landsweiler ausreichend Möglichkeiten zur Anpassung des Raumprogramms an den Bedarf bestehen. So ist in Lebach eine Erweiterung sowohl für die freiwillige wie eine gebundene Ganztagsschule als auch die Errichtung einer drei-gruppigen Kindertagesstätte machbar. Und in Landsweiler ist sowohl die Erweiterung der Schule wie des Kindergartens zu einer fünf-gruppigen Einrichtung möglich. Neubauten an alternativen Standorten wurden verworfen.