Gresaubach Bürgerprojekt Sammelsurium überreicht Spenden an 13 Vereine

Im Auftrag des Bürgerprojektes erklärte Raimund Reichert, dass in über 1000 Arbeitsstunden bei teils widrigen Wetterbedingungen ein beachtliches Ergebnis erzielt wurde und dass diese Form des Ehrenamtes dem Team des Bürgerprojektes alles abverlangt habe. „Wir sehen aber auch über den Ortsrand hinaus, was in der Welt passiert. So hat das Bürgerprojekt in Sonderaktionen die Flutopfer im Ahrtal finanziell unterstützt ebenso die Malteser Lebach bezüglich der Ukrainehilfe sowie das Afrikaprojekt der Gemeinde Nalbach – um nur einige Beispiele zu nennen. Für das Bürgerprojekt Sammelsurium, liebevoll „Saubacher Schrottis“ genannt, sind folgende Personen zurzeit im Einsatz: Rainer Backes, Josef Jäckel, Günter Koch,Hans Albert Kühn, Reinhard Naudorf, Seppel Petry, Karl-Heinz Schneider, Raimund Reichert, Werner Vogel. Der Arbeits- und zugleich Containerstellplatz ist gegenüber dem Parkplatz des TC Gresaubach. Ansprechpartner sind vor Ort Dienstag und Freitag von 14 bis 16 Uhr sowie nach Absprache.