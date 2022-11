Nach drei Jahren : Lebacher SPD zieht positive Bilanz zu ihrer Aufforstungsaktion

Da hat auch die Ministerin gut lachen: Zusammen mit Vertretern der Lebacher SPD machte sich die saarländische Umweltministerin Petra Berg (rechts) ein Bild vom Fortschritt der Aufforstung im Lebacher Wald. Foto: Anna Schmidt/SPD Lebach

Lebach Spätestens nach den diesjährigen Hitzerekorden und der lang anhaltenden Trockenheit in diesem Sommer ist das Thema nachhaltige Waldwirtschaft in das Bewusstsein vieler Menschen gerückt. Auch in der Stadt Lebach wurde das jetzt vor Kurzem deutlich, als die dortige SPD zusammen mit der saarländischen Umweltministerin Petra Berg zu einem kleinen Waldspaziergang im Wald auf dem Hoxberg einlud.

Dort hatte der SPD-Stadtverband vor drei Jahren unter fachkundiger Anleitung des Försters Winfried Fandel in der Nähe des Reservistenplatzes „Helmut-Dittrich-Platz“ eine Aufforstungsaktion organisiert. Zuvor mussten auf der Fläche größere Rodungsarbeiten durchgeführt werden, weil die dortigen Bäume, vor allem Fichten, durch einen starken Borkenkäferbefall geschädigt waren.

Drei Jahre später ist es nach Angaben der Lebacher SPD nun gelungen, einen „Verjüngungsprozess in unserem Aufpflanzungsfeld anzustoßen“. Dazu wurden laut der Fraktionsvorsitzenden der SPD im Lebacher Stadtrat, Anna Schmidt, im November 2019 auf der ehemals gerodeten Fläche hunderte kleine Baumsetzlinge „in Klumpen“ gepflanzt. Sprich: Es wurden Gruppen verschiedener standortgerechter Baumarten wie Eichen, Esskastanien, Weißtannen oder Douglasien recht dicht beieinander gepflanzt und Raum zwischen den einzelnen Gruppen gelassen.

Die Idee dahinter: Die gepflanzten Bäume wachsen gemeinsam an, die kräftigsten und am besten angepassten setzen sich durch und können mit ihrem Schatten anderen Baumarten helfen, ebenfalls zu gedeihen. Zwischen den Bauminseln kann dann eine Naturverjüngung durch die Samen vorhandener Bäume vor sich gehen.