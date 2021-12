Weiterer Termin an diesem Samstag : Über 1000 Menschen bei Aktion in Dörsdorf geimpft

Gut besucht war die Impfaktion in Dörsdorf am vergangenen Samstag. Foto: Armin Caspar

Dörsdorf Die Sonderimpfaktion in Dörsdorf – organsiert durch Wafaa Eisenbrand und Dr. Fabian Eisenbrand – ist bei der Bevölkerung sehr gut angekommen. Wie Ortsvorsteher Armin Casper mitteilt, wurden in der vergangenen Woche insgesamt 1500 Impfungen durchgeführt, alleine 1100 davon bei der Sonderimpfaktion am ersten Adventssamstag.

Vulnerable Personen, Senioren und Familien, die keine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder hatten, wurden bevorzugt behandelt, damit sie möglichst schnell an die Reihe kamen. Aber auch für alle anderen hielt sich die Wartezeit nach Worten des Ortsvorstehers in Grenzen. Caspar betont: „Feuerwehr, DRK, Hausmeisterteam, Teile des Ortsrates, Ortspolizeibehörde, Polizei Lebach, Bauhof der Stadt Lebach sowie das Helfer-/Arztpraxisteam haben die Verantwortlichen sowohl im Vorfeld als auch am Impftag hervorragend unterstützt.“