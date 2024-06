Sommerbiathlon: Landesmeisterschaften in Lebach Den Südwest-Titel gibt es diesmal nur inoffziell

Von den Gastgebern geht Ben König mit reichlich Rückenwind in den Heimwettkampf: Der Jugendliche (Jahrgang 2008), 2022 sensationell deutscher Meister im Target-Sprint der Schüler, zeigte sich in dieser Saison bisher glänzend in Form. Im Target-Sprint, der dreimal 400 Meter Laufen und zweimal Stehendschießen beinhaltet, gewann König im Rahmen der neu eingeführten DSB-Trophy bei drei Starts drei Mal. Nur den ersten Wettkampf hatte er krankheitsbedingt verpasst. Neben König war bei den Herren zuletzt auch Tobias Reichert mit mehreren Top-Platzierungen erfolgreich. So holte er Anfang Juni beim Saar-Pfalz-Cup in Steinwenden zweite Plätze in Sprint und Massenstart. Im Massenstart musste er sich nur Sammy Schu vom SV Hofeld knapp geschlagen geben.