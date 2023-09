Grüne Woche in Lebach Markt widmet sich Köstlichkeiten der Region

„Ich finde es wichtig, dass man weiß, was dort, wo man lebt, angeboten wird“, lobte die Schirmherrin, Saar-Umweltministerin Petra Berg, die sich gemeinsam mit Lebachs Bürgermeister Klauspeter Brill viel Zeit nahm, um Gespräche mit den Anbietern zu führen, die ihre Stände in einem weiten Rund auf der Lebacher La-Motte-Wiese aufgebaut hatten. Beispielsweise mit dem Imker-Ehepaar Astrid und Franz-Josef Jung, die in ihrer Niedtal-Imkerei derzeit 15 Bienenstöcke versorgen. Denn nach wie vor haben die Imker beispielsweise Probleme mit der Varroamilbe, die nur in den Griff zu bekommen ist, wenn alle Imker die Milbe zeitgleich bekämpfen. Sonst breitet sich die Milbe wieder aus. Und die Imker suchen Nachwuchs – egal ob der Jungimker 50, 60 oder 70 Jahre alt ist, wie das Ehepaar Jung betont.