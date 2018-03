SG Thalexweiler-Aschbach: Zimmer beerbt seinen Chef

„Heiko hat bei uns fünf Jahre lang hervorragende Arbeit geleistet, aber die sportliche Entwicklung in der Hinrunde war nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben“, so Thalexweiler-Aschbachs Spielausschuss-Vorsitzender Timo Ehl. „Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht, sind dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass wir etwas ändern wollen.“

Die SG hatte als Saisonziel den Aufstieg ausgegeben. Derzeit liegt das Team aber nur auf Tabellenplatz sieben. Nachfolger von Brill wird der derzeitige Co-Trainer Mathias Zimmer. Dem 28-Jährigen, der als Angreifer auch noch selbst spielt, soll noch ein Co-Trainer zur Seite gestellt werden – auch er soll nach Möglichkeit ein Spielertrainer sein.

Noch-Trainer Brill will nach dieser Saison erst einmal eine Pause einlegen. „Ich mache im Moment eine Weiterbildung zum technischen Betriebswirt an der Abendschule. Die Dreifach-Belastung mit Beruf, Schule und Sport wäre in der kommenden Saison ohnehin schwierig geworden“, sagt er. „Ich hatte einige Anfragen von anderen Vereinen, die habe ich aber deshalb abgelehnt.“

An diesem Sonntag um 17 Uhr startet Thalexweiler-Aschbach mit einem Heimspiel gegen die SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim in die Restrückrunde. Gewinnt die Brill-Elf, kann sie vielleicht doch noch mal ins Titelrennen eingreifen. Denn dann würde das Team bis auf einen Zähler an den Tabellen-Vierten aus Ballweiler heranrücken. Vor der Partie gab der Verein übrigens bekannt, dass nahezu alle Spieler für die kommende Runde verlängert haben.