Serie Naturdenkmale in der Region : Der Krumme Stein hat viele Namen

Dörsdorf Wer in Dörsdorf den Krummen Stein erklommen hat, wird nicht nur mit einer tollen Aussicht belohnt.

Als wir uns dort umsehen, treffen wir einen Mann, der nach eigenen Angaben jeden Tag zum Gipfel geht. Eine Bergtour ist das nicht, denn vom nächsten Wohnhaus in der Scheuernstraße ist der Gipfel gerade mal 400 Meter entfernt. Über einen sanften Wiesenbuckel ist man in fünf Minuten am Gipfelkreuz, das Wanderern trotzdem als beliebtes Ziel gilt. Der Mann nennt den Gipfel „Berschkopp“, im Wanderführer steht „Käppchi“, auf den Straßenkarten steht der offizielle Name „Krummer Stein“. So wird der Gipfel auch im Amtsblatt des Saarlandes genannt, wo sein Schutzstatus veröffentlicht wurde. Dörsdorf ist ohnehin der höchstgelegene Ortsteil Lebachs, die Wohnhäuser sind daher nicht weit vom Gipfel entfernt und ziehen sich im Halbkreis um die Kuppe herum.