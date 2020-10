Lebach : Mobbing und Co.: Selbsthilfegruppe trifft sich

Lebach Menschen, die Bossing, Mobbing, Staffing und Ähnlichem ausgesetzt sind, können sich hier austauschen.

(red) Die Selbsthilfegruppe für mehr Fairness am Arbeitsplatz trifft sich am Mittwoch, 7. Oktober, 19 Uhr, in der Angela-Braun-Begegnungsstätte der AWO Lebach, Am Markt 8. Anmeldung vorab unter Tel. (06 81) 9 60 21 30 oder E-Mail: f.lessel@selbsthilfe-saar.de.