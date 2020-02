Schwertransport : Schwertransport: Zwei Riesen auf dem Weg zu Hafen

Lebach/Saarlouis Große Lkw haben am Sonntag zwei Stahlgießpfannen von der Firma DILEB zum Hafen Saarlouis-Dillingen gebracht. Endstation ist das Ruhrgebiet.

Die zwei wohl größten Stahlgießpfannen der Welt sind auf dem Weg zu Thyssen-Krupp im Ruhrgebiet. In einjähriger Bauzeit wurden sie von den Maschinenbau-Unternehmen DILEB gefertigt. Am frühen Sonntagmorgen wurden sie mit zwei Spezialtiefladern die vielfach bestens bewährte Schwerlaststrecke von Lebach zum Saarhafen Saarlouis-Dillingen transportiert. Erste Engpässe, eine Rohrleitungsbrücke und mehrere enge Kurven, wurden bereits auf dem Firmengelände von den Transportspezialisten mit Bravour bewältigt.

Es dämmerte gerade mal, als sich der Konvoi gegen 7.30 Uhr in Lebach in Bewegung setzte. Dank sorgfältiger Vorplanung und professioneller Lenkung durch die Polizei konnte die Strecke in nur 90 Minuten ohne jegliche Probleme bewältigt werden. Zwei Voraustrupps räumten mit ihren Hubsteigern alle Hindernisse, Schilder, Ampeln, Leitungen und Lampen aus dem Weg. Die Polizei sorgte zudem für kurzfristige Sperrungen, sodass auch keine Probleme durch Gegenverkehr auftreten konnten.