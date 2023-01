Heimat und Geschichte : Eine Oase in der Wüste unserer Zeit

Blickfang in der Lebacher Schönstattkapelle ist das Gemälde mit der heiligen Maria und dem Jesuskind. Foto: Dieter Lorig

LEBACH Ein Blick in die Geschichte der Schönstattkapelle in Lebach, zeigt: Dieses Kleinod gibt es seit über 50 Jahren. Sie ist die einzige dieser Art im Saarland. In früheren Zeiten besuchten jährlich bis zu 25 000 Gläubige die Kapelle.