Bürger verärgert : Bescheide verärgern Thalexweiler Bürger

Sie haben kein Verständnis für das Verhalten der Stadtverwaltung: Vier von 130 Grundstückseigentümern in der Schaumbergstraße, die von der Stadt Lebach Bescheide erhielten, sich an den Kosten für die Sanierung der Bürgersteige zu beteiligen (von links): Roland Schnabel, Jochen Scheid, Karl-Heinz Zimmer und Christian Groß. Foto: Dieter Lorig

Thalexweiler Grundstückseigentümer sollen für die Sanierung der Gehwege zahlen. Es geht um insgesamt 225 000 Euro.

Insgesamt 225 000 Euro fordert die Stadt Lebach von Grundstückseigentümern der Ortsdurchfahrt in Thalexweiler für die Erneuerung von Bürgersteigen. Fünf Wochen vor Weihnachten erhielten Anlieger der Schaumbergstraße und daran einmündender Sackgassen die Gebührenbescheide per Briefpost. Sie sollen bis Freitag, 20. Dezember, zahlen.

Hierüber informierte Leserreporter Hans Dieudonne die SZ. Er ist Rentner und wohnt mit seiner Gattin Maria in seinem Haus in einer Sackgasse, die zur Schaumbergstraße gehört. „Wir sollen 523 Euro zahlen, obwohl es in unserer Straße gar keinen Gehweg gibt“, klagt Dieudonne. Die Nachbarn Günter und Roswitha Hilger trifft es noch härter: „Von uns will die Stadt 1300 Euro haben, obwohl unsere Sackgasse weder vermessen noch dort ein Bürgersteig vorhanden ist und wir vor Jahrzehnten freiwillig Land an die Stadt für den Straßenbau abtraten“.

Absolut unverständlich sind die Forderungen der Stadt auch für Elke Thewes aus Niedersaubach. Ihr gehört ein unbebautes Wiesengrundstück in Verlängerung zu einer Sackgasse. „Ich soll 1496 Euro zahlen, obwohl mein Grundstück nicht an die Straße grenzt und auch nicht sicher ist, ob es sich überhaupt um Bauland handelt“, berichtet Thewes. Und knapp 7000 Euro soll Christian Groß, Betreiber eines Motorradgeschäfts, an die Stadt zahlen. „Nicht nachvollziehbar, zumal der Gehweg in der Schaumbergstraße schon mal 2012 erneuert und die Anlieger damals an den Kosten beteiligt wurden“, kommentiert Groß.

Auf Nachfrage bestätigte Jörg Wendels, Kämmerer der Stadt Lebach, den Versand der Bescheide gemäß der gültigen Gehwegausbausatzung: „Unsere Forderungen resultieren aus einer gemeinsamen Baumaßnahme des LFS, der WVO und der Stadt Lebach in der Schaumbergstraße, die von 2014 bis 2016 stattfand“. Damals seien neue Wasserleitungen verlegt und die Fahrbahn sowie Bürgersteige komplett erneuert worden. „Die Sanierung der Gehwege hat uns 680 000 Euro gekostet“, bestätigt Wendels. Gemäß Ausbausatzung seien davon 225 000 Euro von den Anliegern zu tragen. „Wir sind dazu gesetzlich verpflichtet“, sagt der städtische Kämmerer.

Die Bescheide an die Grundstückseigentümer hätten erst nach Fertigstellung der Bauabschlussrechnung verschickt werden können. „Dies musste wegen der Verjährungsfrist jetzt schnell passieren“, teilt Wendels mit. Nach dessen Angaben betrug der durchschnittliche Forderungsbetrag an die Eigentümer etwa 1740 Euro. „85 Prozent der Anlieger müssen zwischen 400 und 2500 Euro, 13 Prozent 2500 bis 7000 Euro zahlen und ein Gewerbetreibender einen größeren fünfstelligen Betrag“, bestätigt Wendels.

„Ich finde die Verfahrensweise unsozial und politisch nicht korrekt“, äußert sich Jochen Scheid sichtlich verärgert. Er betreibt ein Fahrradgeschäft in der Schaumbergstraße und soll 3521 Euro an die Stadt zahlen. „Ich sehe es als link von der Stadtverwaltung an, die Bescheide erst nach der Kommunalwahl verschickt zu haben“, schimpft Scheid. Ebenso aufgebracht ist Karl-Heinz Zimmer, Betreiber einer Tankstelle: „Ich soll 7000 Euro zahlen, obwohl der neu gemachte Gehweg nicht verkehrssicher gepflastert wurde“. Er und weitere Anlieger haben Einspruch gegen die Bescheide eingelegt. Dies auch, da bei einer ähnlichen Baumaßnahme vor 2013 im benachbarten Aschbach von den dortigen Anliegern der Hauptdurchgangsstraße keine Kostenbeteiligung für den Gehwegausbau gefordert wurde. „Vor dem Gesetz müssten doch alle gleich sein“, fordert Leserreporter Dieudonne.

Auf Nachfrage sagt dazu Roman Werth, Hauptamtsleiter im Lebacher Rathaus: „In Aschbach mussten wegen der Straßenbauarbeiten des LFS lediglich die Verbundsteine des Bürgersteigs ausgetauscht, dagegen in Thalexweiler der komplette Gehweg erneuert werden, was eine deutliche Qualitätsverbesserung darstellt“.

Sie fühlen sich von der Stadt Lebach im Regen stehen gelassen. Günter Hilger soll für den sanierten Gehweg in der Schaumbergstraße zahlen, obwohl der Seitenweg, in dem er wohnt, noch nicht mal vermessen ist und es dort auch keinen Bürgersteig gibt. Das unbebaute Wiesengrundstück von Elke Thewes beginnt erst hinter dem Holzschuppen von Günter Hilger und grenzt nicht an das Ende der Sackgasse. Trotzdem erhielt Thewes einen Gebührenbescheid für den Gehwegausbau zirka 100 Meter von ihrem Wiesengrundstück entfernt. Foto: Dieter Lorig

SZ-Leserreporter Hans Dieudonne und seine Ehefrau Maria wohnen in einem Seitenweg der Schaumbergstraße. Und dort gibt es keinen Bürgersteig. Ihr Grundstück reicht bis zur Straße. Trotzdem sollen sie sich an den Kosten für den Gehwegausbau in der Ortsdurchfahrt von Thalexweiler beteiligen, und zwar mit 523 Euro. Foto: Dieter Lorig