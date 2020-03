Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Ankündigung der Schließung : Gesundheitsministerin will jetzt mit Trierer Bischof über Kliniken im Nordsaarland verhandeln

Foto: Ruppenthal

Das Lebacher Krankenhaus wird ab Ende Juli keine Patienten mehr aufnehmen und schließen. Gesundheitsministerin Monika Bachmann drängt jetzt die katholischen Träger, sich am Bau einer möglichen Nordsaarlandklinik zu beteiligen.

Das vor der Schließung stehende Caritas-Krankenhaus Lebach wird ab Ende Juli keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Das teilte das saarländische Gesundheitsministerium mit und forderte die Geschäftsführung der Cusanus-Trägergesellschaft (CTT) auf, in den nächsten drei Wochen ein Konzept für einen geordneten Übergang von Personal und Klinikbetten vorzulegen. Die wegfallenden 208 Betten sollen zügig anderen Kliniken in der Region zugewiesen werden.

„Wir brauchen im nördlichen Saarland eine medizinische Versorgung und wir brauchen für die Beschäftigten eine Lösung“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). Dazu kündigte sie ein Treffen aller katholischen Krankenhausträgern im Saarland mit dem Trierer Bischof Stephan Ackermann in zwei Wochen an. Die Ministerin appellierte vor allem an die kirchlichen Träger, sich mit einem Angebot an der bis Ende März laufenden Interessenbekundung für den Bau einer Nordsaarlandklinik zu beteiligen. Sie habe dem Bistum Trier nahegelegt, zusammen mit den katholischen Trägern die bisherige Ablehnung zu überdenken. Zuletzt hatte Marienhaus strikt abgelehnt, ein Angebot zum Bau einer Nordsaarlandklinik abzugeben.

Für die Schließung des Krankenhauses Lebach machte Bachmann bundespolitische Rahmenbedingungen verantwortlich, die kleinen Häusern das Leben zunehmend schwer machen. Aus Sicht des Gesundheitsministeriums hätten die verantwortlichen Gremien jedoch schon früher die Karten auf den Tisch legen müssen. Das hätte wichtige Zeit verschafft, um einen geordneten Übergang des Versorgungsangebotes zu realisieren, sagte Bachmann. Die nun bekannt gemachten raschen Schließungsabsichten machten das fast unmöglich.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaftliche Schwierigkeiten : Krankenhaus Lebach wird geschlossen

Bachmann wies Vorwürfe der Opposition, ihr Ministerium habe in Lebach Fehler begangen, zurück. Die Landesregierung habe gemeinsam mit dem Träger CTT versucht, das seit Jahren hoch defizitäre Krankenhaus zu unterstützen und daher in dem Krankenhausplan eine weitere altersmedizinische Fachabteilung vorgesehen, um die Versorgungssituation und die Ertragslage zu verbessern, sagte sie. Doch das in Lebach geplante klinische Netzwerk Altersmedizin sei nie richtig etabliert worden.