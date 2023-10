Landsweiler Lernen in frisch sanierten Räumen

LANDSWEILER Rund 4,5 Millionen Euro hat die Sanierung der Grundschule St. Barbara Landsweiler inklusive energetischer Maßnahmen am Gebäude gekostet. Dies bestätigte der Lebacher Bürgermeister Klauspeter Brill anlässlich der offiziellen Wiedereröffnung der Schule nach einer Bauzeit von mehr als 18 Monaten. Stolz präsentierten Dritt- und Viertklässler mehr als 200 Besuchern und Besucherinnen ihre renovierten Schulsäle. Während der Sanierungsphase von März 2022 bis August 2023, an der mehr als 30 Firmen beteiligt waren, fand der Unterricht für alle Klassen in speziell eingerichteten Containern auf dem Festplatz am Stangenwald statt.