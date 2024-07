SG Lebach-Landsweiler Der Trainer ist kein Freund des Tiefstapelns

Wenn es um Saisonziele geht, reden viele Fußball-Trainer gerne um den heißen Brei herum. Nicht so Faruk Kremic, der Übungsleiter des Verbandsligisten SG Lebach-Landsweiler. „Platz eins oder zwei“, erklärte der 50-Jährige wie aus der Pistole geschossen auf die Frage, was er mit seinem Team in der neuen Runde erreichen will.