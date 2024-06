Motorsport Wenn kein Hindernis zu hoch ist

Landsweiler · Am Freitag ging er noch in die Schule, am Wochenende steht eine ganz andere Prüfung für Finn Schnur an. In Lebach findet der Saisonstart zur deutschen Meisterschaft im Trial statt. Zwei Lokalmatadore messen sich mit der deutschen Elite.

21.06.2024 , 16:47 Uhr

Moritz Rau balanciert 2021 mit seinem Motorrad über die Hindernisse auf der Anlage in Lebach. In diesem Jahr erwartet ihn und seine Konkurrenten eine komplett umgebaute Anlage mit neuen Herausforderungen. Foto: Kerosino/Achim Thiel

Von David Benedyczuk